30歲「山系女神」曾淑雅早年參加中國小姐（香港賽區）出道，2014年她捲入不雅片疑雲，一張疑似她和男友在床上翻雲覆雨的照片被瘋傳，但她一笑置之，還吐身體特徵表示自己沒有胸懷大「痣」。最近她突然秀出自己臉上一堆動態皺紋的照片，表示是「歷練的印記」，粉絲第一時間看照片嚇到，但仍稱讚她一樣美。

曾淑雅10年前參加中國小姐（香港賽區）比賽，最終獲得冠軍、最具人氣獎、最上鏡小姐三項殊榮，之後她推出寫真集走紅，7年前驚傳她裸身床照疑似外流，照片中女子雖然只露出下半張臉，但膚色跟髮型都跟她雷同，對此她表示看過照片，但圖中的女生胸前有顆痣，「我是胸懷大志，不是胸懷大『痣』」。

曾淑雅曬出滿臉皺紋照。（圖／翻攝自jumbotsang IG）

而經紀人也回應照片中女子的鼻形跟曾淑雅不像，「我整天提醒旗下藝人要檢點，Jumbo（曾淑雅）很乖」，言下之意力保曾淑雅私下不可能拍不雅照。此外，擁有36E傲人上圍的曾淑雅，先前跟上登山潮流，常在IG分享穿著性感的登山照片，但日前她曬出自己走在山邊矮牆的影片，一不留意就可能跌落山谷，挨轟是最壞示範。

7月才過30歲生日的曾淑雅，近日突在IG曬出滿臉皺紋的照片，寫下：「歲月。偷走青春。還為我送上幾條表情紋，歷練的印記，逝去的青春，不回來」，網友回應：「woow!」、「這樣都美」、「歷練可以令人變得更好同更吸引」、「無價之寶的笑容」。