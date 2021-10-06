國民黨高市黨部新任主委將由許福明接任，這也是許第三度回鍋，未料8日布達前夕，爆出黨代表退群抗議事件。1名黨代表開砲，市黨部根本不重視黨代表，今天早上突然發電子邀請卡要求高雄黨代表出席布達典禮，但連主委是誰都沒說，也有人嗆「把黨代表當你們動員的人頭嗎？」不少黨代表直接退出群組，甚至直嗆「不克出席」以示抗議。

許福明即將接掌國民黨高市黨部新任主委，但黨內出現不少雜音。不具名的高雄黨代表直嗆，國民黨主席朱立倫不是說用人要年輕化嗎？還說當主委的人是要準備贏回高雄的人，但高雄黨代表結構，扣除黃復興黨部，140個有半數超過60歲，如今又找來70歲的許福明，「代表高雄放棄年輕人」。

國民黨高市黨部新任主委將由許福明接任，這也是許三度回鍋，未料在8日布達前夕，爆出黨代表退群抗議事件。（柯宗緯翻攝）

該黨代表直嗆，布達典禮選在平常日，大家要上班，怎麼會選在那天，根本不被尊重，再者主委人選也沒有黨內也沒發布正式公文說誰要接，因此才爆發退群事件。

據悉，該「21全代表黨部聯繫群組」LINE群組成立不到1周，為高雄黨代表與市黨部溝通的重要橋梁，但今早市黨部突然發出邀請通知，希望黨代表出席8日高雄市黨部主委布達典禮，但僅標示時間及地點，未註明主委是誰。

其中，以原高雄縣為首的黨代表范姮枝率先退出群組表達不滿，接著另位黨代表直嗆「高雄市黨部一點都不尊重黨代表，連最基本禮貌都沒有，星期五的主委布達，我們都不知道誰是主委，就要我們去參加，把黨代表當你們動員的人頭嗎？」

群組中其他黨代表陸續有5人退出以示抗議，其他已回覆的黨代表多半表示「不克出席」，事件爆發半小時後，今天中午市黨部幹部緊急在群內滅火，表示「向各位代表報告，市黨部未能先向各位尊敬的代表報告新任主委人選，的確是疏忽，在此向各位代表致上最誠摯的歉意。依中央黨部指派新任市黨部主委為許福明主委。敬請各位黨代表屆時踴躍參加布達典禮」。