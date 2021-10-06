軍事新聞網站「Breaking Defense」5日報導，以色列國防官員證實，針對中國大陸投資建設的海法港可能發生間諜活動，美國持續向以國施壓。美方官員建議，以色列應對該港口的重機具進行定期檢查，確保沒有「不道德的事情發生」。

報導指出，美國中央情報局(CIA) 伯恩斯（William Burns）9月就針對大陸建設的基礎設施項目，向以國總理班奈特（Naftali Bennett）表達類似憂心。就在伯恩斯表態數周後，美國又再度傳達類似關注。

事實上，以色列當地媒體《國土報》先前爆料，以色列早在2月時，就曾拒絕開放海法港讓美國海岸防衛隊進行檢查。

以國官員解釋，由於海法港附近有以色列海軍最大的基地，而美國海軍又常常走訪海法，故引起華府的關切。

以色列家安全研究所(INSS)希伯尼(Gabi Siboni)表示，新港口的裝備可能遭植入監視科技，這存在著明顯的危險。「很可能港口使用的重機具遭植入監視系統，而將所見所聞傳遞出去」。

美國國務院發言人表示，不針對「特定項目」發表評論；不過，美國官員正和包括以色列在內的全球盟友、合作夥伴進行接洽。「我們持續坦誠地與以色列友人，商討雙方國家安全利益面臨的共同危險，也在適當的場合持續針對此一議題討論」。

以色列近日取得首艘薩爾6型巡邏艦，而海豚級潛艦目前正在德國建造中，未來也會交付該國。由於這些項目太過敏感，以國政府要求德國將潛艦部分隱藏，避免外界看到。報導表示這兩個海上作戰平台，都配備以色列研發的高度機密作戰系統。

報導指出，中國大陸在海法灣港投資17億元用於建設，大陸國營企業上海國際港務集團（簡稱上港集團）更取得25年經營權。INSS日前的報告詳細臚列各種安全問題，從債務陷阱、大陸軍事訪問港口到直接間諜活動，全部都有所討論。

研究人員指出，相較於海法的許多民宅，灣港碼頭距離以色列海軍基並沒有很近；不過，灣港碼頭位於水線之上，而具有收集聲波情報的潛力。報告還表示，這類情報收集可能就透過港口使用的8台起重機。(報導指稱，起重機由大陸企業製造，已在全球各地使用，包括舊金山與南卡羅來納州都可見到其身影)。

研究報告中建議，正如任何鄰近以色列關鍵安全設施的戰略基礎設施，該碼頭需要全面且專業的風險管理，以及以色列安全與運輸部門密切的協調與監督。對此，以國國防官員回應，海軍將採取一些「行動措施」，以保護水面、水下平台免於「可疑的外國眼目」侵害。