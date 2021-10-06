行政院政務委員鄧振中今日接受網路節目訪問表示，與過往貿易規範不同的是，CPTPP納入了全面、進步的元素，包括人權、平等、婦女、勞工等議題在內，在未來，這將成為新的國際典範及標準。

鄧振中指出，原本各國在談的是「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定(TPP)」，一邊是亞洲，一邊是美洲，此事談了很多年，包括加拿大、墨西哥、美國、日本、紐西蘭、澳洲、越南、馬來西亞等等都在討論，結果前任美國總統川普上任後，卻宣布美國退出。

鄧振中說，因為日本非常希望TPP能夠成立，因此積極斡旋，後來加拿大提議，不如改成「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，納入全面、進步的元素，有關人權、婦女、不平等、中小企業的議題都該放入。

鄧振中表示，後來各國都同意，不該只討論做生意，應該顧到社會各層面向，因此就出現了CPTPP，簡單言之，就是希望能夠涵蓋到各廣泛的範圍，包括環保、勞工問題等等。

鄧振中指出，最初是美國主導，希望在亞洲展現力量，建立經貿連結，因此提出TPP。而現在美國總統拜登說，暫時不考慮，是因為要先處理國內問題。而在亞洲，多數國家都希望美國加入。

鄧振中說，自由貿易，常會發生一種現象，就是造成國內貧富不均，若一直如此發展下去會有問題，應該要重視弱勢、婦女、中小企業、環境、勞工等等，未來這將是一個趨勢，會成為國際典範及標準。

鄧振中表示，要爭取加入CPTPP，除了國際支持，國內也要有所準備。目前打算參與的11國中，日本、紐西蘭、加拿大等等，與台灣來往密切，但也有智利、祕魯等等，跟台灣交往較不密切，因此要想辦法爭取支持。

鄧振中指出，國內的部分，有些法規要再修法，才能符合CPTPP的規範。比方說過去外國人不得在台灣經營會計師業務，諸如此類，法律要再修改，很多都改好了，但有《專利法》、《商標法》等一兩個條文要再改一下。而一旦開放，台灣會受衝擊，因此國內的競爭力要提升上來。