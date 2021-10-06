目前面臨遭罷免危機的台灣基進立委陳柏惟，遭資深媒體人黃揚明爆料，曾於2011年9月駕車撞傷一名騎士後，肇事逃逸，後來被警方調閱監視器查獲，才俯首認罪，最後被檢方起訴，進而遭法院判刑。對此，陳柏惟辦公室表示稍晚將說明。

陳柏惟當年肇逃起訴書。（圖／翻攝自黃揚明臉書）

陳柏惟當年肇逃起訴書。（圖／播攝自黃揚明臉書）

黃揚明表示，距離台中市第二選區立委陳柏惟罷免投票，只剩不到20天，近日政壇爭議的是陳柏惟曾在競選立委時發言支持大麻合法化，不過大麻合法與否畢竟是未來式「本人近日接獲爆料，有證據顯示陳柏惟曾在2011年9月駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪，他也因此案被檢方起訴、法院判刑。」。

黃揚明表示，根據爆料民眾提供的高雄地方法院「101年度審交訴字第127號判決書」，這起肇事逃逸事件發生在2011年9月29日清晨6點35分，當時年僅26歲的陳柏惟駕駛自用小客車在高雄市前鎮區道路由西向東方向行駛，行經一心二路與台鋁中巷路口，陳由外側車道超車到內側車道，疏忽導致擦撞一位騎著普通重型機車的機車騎士，導致騎士人、車倒地。

判決書對肇逃過程如此描述：「陳柏惟明知其駕車肇事致人受傷，應即時救護，以減少傷亡，並不得規避其責任，竟未採取電話報案或直接將OOO（被害人姓名）送醫等必要之救助行為，亦未停留於現場等候警方前來處理責任歸屬問題，即基於肇事逃逸之犯意，駕駛上開自用小客車逃離現場。」

被陳柏惟撞倒的機車騎士，事後被送往距離案發地點不到2公里處的邱外科醫院治療，其傷勢包括顱內受傷、硬腦膜下腔出血等。高雄市警局前鎮分局承辦員警在案發後調閱道路監視器，發現由陳柏惟所駕駛的車輛，才循線查獲。陳到案時，對其肇事逃逸情事坦承不諱，因此偵訊後就依肇事逃逸罪嫌函送高雄地檢署。 這件案子發生後，陳柏惟報名參加了ESPN在同年10月舉辦的體育主播徵選活動，並於11月初獲網友票選為網路人氣王，晉級決賽，但最後並未入選。

2012年3月15日，高雄地檢署承辦檢察官李賜隆將陳柏惟依《刑法》第185條之4「肇事逃逸罪」提起公訴。即使案發已近半年，但陳並沒與被害者和解成功。直到他被起訴後，才在3月27日針對過失傷害部分，與被害者家屬在高雄市前鎮區調解委員會達成和解，議定賠償受害者40萬元，陳第一次支付20萬元，剩餘20萬元分4期、按月支付5萬元。

同年6月14日，一審結果宣判：「陳柏惟犯肇事致人傷害逃逸罪，處有期徒刑玖月。緩刑參年，緩刑期間付保護管束，並應履行如附表所示之負擔（和解金），且接受法治教育參場次。」判刑9個月、緩刑3年、接受3場法治教育，是陳柏惟肇事逃逸的代價。 承審法官毛妍懿在判決書中提及，陳柏惟駕車肇事致人受傷，「竟未下車查看即駕車逃離現場，未協助救護傷者、叫救護車、報警或為其他適當之處置，亦未留下自身姓名、聯絡電話或聯絡方式，增加告訴人傷害增劇之危險及事後求償之困難，且有礙肇事者身分之追查，實有不該。」法官還提及，陳雖犯後坦承犯行、尚見悔意，且與被害人達成和解，但「犯罪情節非輕，且被害人所受之傷勢頗為嚴重」，因此仍做出有罪判決。

雖然2015年陳柏惟緩刑期滿後就無須入監服刑，也不會留下前科紀錄，因此仍可申請到俗稱「良民證」的無刑事案件犯罪紀錄，但他有過駕車撞傷人並肇事逃逸的惡劣行徑，判決書均清楚記載。