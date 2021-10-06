高雄愛河為知名觀光景點，但近年投河輕生意外頻傳。高市議員李眉蓁今（6）日質詢時指出，2年發生25起溺斃事件，疾呼市府重視檢討，勿讓愛河變鬼河。對此，觀光局回應，會加強裝設監視器、增派專責救生員、加強關懷機制。

「以前說到愛河喝咖啡，現在變成自殺河！」李眉蓁表示，不到2年愛河25起溺斃變成鬼河，觀光怎麼發展，已經讓遊客心生恐懼，恐怕花再多經費觀光救不起來。

高市議員李眉蓁建議，避免愛河成輕生熱點，應裝設護欄、智慧監視，不要讓愛河被貼標籤。（柯宗緯攝）

李眉蓁指出，愛河爭取7800萬預算，進行周邊環境再造，尤其愛河又申請列為指定觀光地區，希望市府檢討防治投河輕生，不能用「人家要跳，有何辦法」這種心態來面對。她建議，市府盤點愛河輕生熱點、裝設護欄、智慧監視，不要讓愛河被貼標籤。

高市觀光局長周玲妏答詢表示，現在針對愛河全線布局監視器計畫，也對巡邏愛河的保全人員做專業教育，除了平日巡邏外，也必須觀察周邊活動的人，多加留意及關懷遊客心情。另外，目前現場是由保全通報及消防局救援，研擬增加短期水上救生員。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980