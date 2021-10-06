台中46歲李小姐日前接電話發現聽不清楚，誤以為電話壞了，後來家人發現她連續多天耳背，這時才驚覺是左耳突發性耳聾，即俗稱 「耳中風」。經豐原醫院醫師高壓氧中心與耳鼻喉科團隊使用高劑量類固醇及每日高壓氧治療，配合調整生活作習及飲食方式，降低工作壓力，李小姐住院約7天即完全恢復聽力。

豐原醫院耳鼻喉科醫師張煜謙說明，突發性耳聾是耳鼻喉科的急症之一，是不明病因的感音神經性聽力受損，發病年齡多在40歲到60歲，多發生在單側耳朵，可能為病毒感染、溫度轉變、氣候、血管因子等，導致供應內耳血流的血管循環不足，造成聽力上的障礙。

張煜謙表示，有些突發性耳聾病人會自己痊癒，有些需要住院治療。目前第一線治療藥物為口服或注射高劑量類固醇，配合血管擴張劑，以增加內耳的血液循環，有些醫師可能會讓病人選擇合併高壓氧治療，讓聽力能盡量在7至14天黃金期間內有較大進步的機會。

豐原醫院高壓氧中心主任陳明澤表示，高壓氧治療在醫療上常用於糖尿病足感染或急性損傷的治療，以及靜脈潰瘍、中風等缺血、缺氧的疾病，在許多國家也將此治療做為早期傳導性或神經性突發耳聾的治療方法。

張煜謙也說，突發性耳聾發生年齡逐漸下降趨勢，聽力的改善程度和生活有相關。李小姐住院約7天左右，除注射高劑量類固醇及每日高壓氧治療，出院後持續在耳鼻喉科追蹤，同時調整生活作習及飲食方式，降低工作壓力，是少數早期發現早期治療，完全恢復聽力的病人。