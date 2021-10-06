「喜劇天后」李荷妮最近演出《雙面超女One The Woman》熱播中，而韓國周末劇一直以來被稱為熱播劇「死亡之組」的戰場，連續三周《雙面超女One The Woman》在眾多的大咖劇中突破重圍，以黑馬之姿奪得收視第一，瞬間最高收視率18.6%，特別是第一次挑戰一人分飾兩角的李荷妮將趙妍珠、姜美娜演繹成兩個極端個性，以及不怕惡勢力，勇敢做自己，瘋狂懟人，獲得了觀眾們的高度稱讚，韓網留言：「好期待下一集」、「每一集都讓我的顴骨一直沒下來過」。

因為一場車禍讓失去記憶的趙妍珠代替姜美娜過上財閥媳婦的生活，面對全家的語言暴力，婆婆的無理，公公的無視、妯娌間的競爭、大姑放冷箭、小姑說風涼話，以及老公的無能和小三的侵門踏戶，原來的姜美娜只能忍氣吞聲，但失去記憶的趙妍珠卻是個火爆脾氣，識破婆家一家人虛假真面目後，趙妍珠直言不諱的毒舌，在追思會上連珠炮飆罵婆家人，讓觀眾看了覺得好笑又解氣。

趙妍珠不按牌理出牌又多才多藝，就像開外掛，面對婆婆毫不留情地賞巴掌，擁有拳腳功夫的趙妍珠不小心折斷婆婆的手；大嫂擔心孩子教育問題，對著大嫂說：「把婆婆當榜樣吧！只要不那麼教育就可以了！」；婆婆和大嫂、小姑故意在她面前說英語、和法語挖苦她，沒想到她用同樣流利的英語和法語回答孤立自己的婆家人；此外，她還和越南家庭傭人特朗用越南語說婆家人的壞話，以出色的四國語言能力讓人看得痛快淋漓。網友紛紛笑說：「不知道下次還會說什麼語言，到底有什麼是她不會的，簡直就是進擊的媳婦，婆婆的剋星。」

除了把傳統的婆媳關係，巧妙的用喜劇方式描述外，劇中也描述了韓國職場「男尊女卑」、「前後輩文化」，趙妍珠在擔任檢察官初期，曾經被部長檢察官瞧不起，手機代號為「軟柿子3」，而不服輸的個性讓她成為法院裡的「鬥雞」，並自稱是有權力雷達的「狐獴」，加上聰明有邏輯、超強記憶終於登上首席檢察官的位置。《雙面超女One The Woman》將於10月9日起，每周六日晚間八點半在龍華偶像台MOD353，全台首播。