黃明志MV作品獲得國際獎項肯定。（亞洲通文創提供）

黃明志MV作品獲得國際獎項肯定。（亞洲通文創提供）

黃明志音樂作品〈老人癡愛〉、〈對妳愛完了〉獲得Rome Music Video Awards （羅馬音樂錄影帶獎）青睞受到國際的肯定。主辦單位除了公布得獎的音樂作品之外，也宣布一旦covid19新冠肺炎疫情趨緩，重新啟動線下實體盛典，也將會在盛典中公開放映這些獎項作品，以鼓勵嘉勉創作人。

捷報傳來黃明志非常開心分享，他於Rome Music Video Awards 榮獲兩項大獎分別是〈老人癡愛〉獲得最佳情歌MV以及〈對妳愛完了〉榮獲最佳爵士歌曲榮譽獎。除了羅馬音樂錄影帶大獎外，〈老人癡愛〉日前亦於International Music Video Awards （IMVA）（ 國際音樂錄影帶大獎 ）獲最佳剪輯獎。之前自己音樂的主題環繞著亞洲的概念，進年來獲得不少國際的認可，一直在做一件事就是希望讓世界能更瞭解亞洲音樂的作品，但創作是沒有框架的，未來想突破自我遠赴非洲拍攝不同的風景和文化，不然一直都在亞洲拍攝，感覺都很相似。

黃明志說：「〈老人癡愛〉的難度在於時空穿梭的創意，拍攝的時候需要在同一個場地弄成30年前和30年後的區別，每個場地都需要做變化，這是黃明志認爲最困難的地方。而〈對妳愛完了〉很多一鏡到底的畫面，需要無數次的排練，一直彩排，才能完成這部作品，亮點當然是黃明志飾演鍋負橙周旋在５個來自不同種族的女生分別是來自於馬來人、印度人、俄羅斯、華人、非洲的美女。」因爲不同國家語言和在拍攝時有聯合國的感覺，要讓女主角明白整個故事的拍攝需求，各種語言交叉溝通經驗十分難忘。

兩支MV都有百萬點擊，許多網友對於黃明志飾演鍋負橙周旋5位女生，投以羨慕的眼神，但也佩服黃明志偏好重量級的女生，所以被網友認爲這是一部很「重鹹」的MV。