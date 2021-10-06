政府引路，新北市新莊在交通建設陸續到位後，已躍居為台北都會商辦聚落，吸引中悅建設機構、遠雄建設、麗寶集團、興富發建設、華固建設、皇鼎建設等卡位。

新北市政府近年決心讓新北和國際接軌，不僅大動作開發400公頃、限建超過50年的塭仔圳一、二期重劃區，今年下半年又緊接著啟動新北產業園區擴大、楓江地區都市計畫，總開發面積逾880公頃，近6000家工廠搬遷，衍生出大量廠商辦需求。

房地產業者指出，尤其大台北地區，商辦大缺貨，不少擴張需求的企業，紛紛往新北市尋找標的，而新莊地區有環狀線、機捷及中和新蘆線3大捷運優勢，近年中悅、遠雄、麗寶、皇鼎、興富發及華固陸續卡位，十大商辦案匯聚，將促成下一個商辦聚落。

隨著中央合署大樓遷入，宏匯廣場、凱悅嘉軒酒店及新北產業園區完工進駐，加上環狀線、機場捷運及中和新蘆線三大捷運路線匯聚，目前已有中悅、麗寶、佳能（Canon）、四零四科技、紡織股王儒鴻，進場搶地蓋總部，伺服器機殼大廠也已進駐。

2021年最具指標性的開發案，就屬興富發集團大手筆買下新莊副都心段商二土地3280坪，相當看好副都心發展性。

在商辦推案部分，市況頗為熱絡，其中以北上插旗的中悅建機構設最為積極，在副都心段、新知段，啟動商辦造鎮。

悅萊建設總經理翁茂槐表示，大台北地區以信義計劃區為A辦聚落，但目前辦公室租賃已逼近滿租，供給面積相當緊繃，而內湖、汐止、中和、新店等則多為廠辦產品，且新舊廠辦參雜，極少數區位像新莊副都心重劃區，全採棋盤式道路規劃，街廓新穎，同時擁有多條交通動脈，亦有大面積商業土地可做為頂級純商辦之原料，加上大型企業回流，不少二代接班為總部升級、提升門面，選擇新莊落腳。

中悅建設機構在新莊首座完工的商辦案「中悅IFC」，已正式啟用，

根據實登資料，該案目前成交單價50.1萬元，客戶都是半層或一層購買。