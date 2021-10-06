達梭系統（Dassault Systemes）宣佈，作為達梭系統與BMW集團合作的一部分，透過數位轉型生產計畫和排程，進而最佳化工廠績效的計畫已經開始實施。達梭系統DELMIA Quintiq應用已成功部署到BMW集團在德國Dingolfing、Leipzig和Regensburg的生產基地，用於最佳化E-Drive組件的生產和組裝。

E-Drive組件組裝線現已與DELMIA Quintiq虛擬環境相連，以實現生產計畫和排程。DELMIA Quintiq應用可縮短設置時間並減少庫存、快速因應突發事件，進而協助企業降低生產成本。

BMW集團將繼續部署DELMIA Quintiq應用，用於計畫和最佳化其內部元件生產，其中包括最佳化該集團在德國總共五家衝壓廠的生產。

達梭系統汽車與交通運輸產業副總裁Laurence Montanari表示，終端客戶對電動汽車的需求快速增長，使OEM廠商須運用有限資源增強對該新市場的因應能力。關鍵在於確保及時生產電動汽車元件，任何元件短缺都會直接影響汽車銷售。因此，確保及時生產電動汽車元件就顯得更加關鍵。透過採用全新生產計畫方法提高供應鏈的敏捷性和效率，可以更準確地掌握海量相關資料，同時在各個利益相關者之間實現同步，有助於降低元件短缺風險。達梭系統幫助BMW集團以更快速度做出更優質的決策，提高生產力，並根據當前的業務優先順序將關鍵績效指標設置得更為精確。