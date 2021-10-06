致伸（4915）公告9月份合併營收為63.1億元，年減13％、月增6％。累計今年前九月營收共512.8億元，年增5％。致伸第三季營收共176.7億，季增為7.4％，受到零組件缺料影響，消費性聲學產品訂單交期遞延至第四季，主要客戶仍持續努力追料中，期望於第四季有所紓解，預期如零組件供應順利，第四季營收將有顯著季成長，為今年季營收新高。

展望下半年毛利率與營業利益率均有望較上半年提升，今年下半年獲利期待能優於上半年。因疫情居家辦公、電腦、電競與消費產品需求持續成長，但是成長幅度隨著疫情趨緩而漸趨溫和。當疫情得到紓解，辦公室逐步開啟後，商用的多功能事務機與印表機需求將會復甦而有年增雙位數的成長率。

受惠於先進駕駛輔助助系統（ADAS）的需求，汽車電子需求續強。雖然視覺影像產品因整體策略調整，積極降低毛利不佳與不具獲利性產品線，而呈現營收微幅持平之趨勢，然而視覺影像產品受益毛利改善，整體獲利均較去年大幅提升。

聲學產品下半年為季節性旺季，然而零組件短缺為一大挑戰，期望於第四季有所紓解。展望下半年獲利也將持續改善與優化毛利率與營業利益率均有望較上半年提升。智慧介面裝置方面預期受惠電腦、電競需求獲利續穩。視覺影像部分獲利主因汽車ADAS貢獻挹注預期將有顯著獲利年成長。

聲學產品因改善客戶結構與增加高階產品比重，較上半年獲利成長率高。致伸表示，展望今年持續受惠於產品結構優化，對獲利成長動能將優於營收。整體獲利年成長率將優於營收成長率：主因產品與客戶比重優化，毛利率與營業利益率改善。