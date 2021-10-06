日前揭曉的第20屆高中地理奧林匹亞競賽，高雄中學在個人組奪1金、2銀、1銅，實察繪圖組獲1銀1銅，共計包辦1金、3銀、2銅。校方指出，疫情影響，5月後學生無法到校，但透過視訊培訓，還創下歷屆參賽以來最佳成績。

雄中校長莊福泰6日表示，雖然是視訊，但學生們學習毫不鬆懈，獲獎同學普遍具有興趣廣泛、態度認真用功，尤其是能管理規畫個人時間，在平常課業之餘還能精進競賽所需的知識與技能，積極的學習態度是獲獎的關鍵。

第20屆高中地理奧林匹亞競賽於10月2至3日舉行，由中國地理學會、台灣師範大學地理系合辦，為雄中在個人組奪下金牌的是高三學生葉柏輝，高三學生蔣侑霏、呂政道則替學校各拿下1面銀牌，高二盧郁安則得銅牌。

實察繪圖組，高二學生楊舒翔、蔡杰祐2人合體摘銀，高二王廷祐、鄭景顥與高三呂政道組隊再奪銅牌。值得一提的是，個人組金牌葉柏輝去年甫獲第19屆旺宏科學獎數學組金牌獎，在數理、人文學科上，展現優異天賦。