針對美國南加州外海海底輸油管線漏油事故，相關人員今天透露破裂油管在海床的位置偏離了整整105呎（32公尺），讓人不禁懷疑這場環境浩劫可能因船舶的船錨撞擊輸油管釀禍。

路透社報導，粗估約3000桶（12.6萬加侖）的原油洩進太平洋，導致野生動植物死亡、海岸汙染，更迫使當局關閉洛杉磯以南橘郡3個城市的海灘：杭庭頓海灘市（Huntington Beach）、新港灘市（Newport Beach）和拉古納海灘市（Laguna Beach）。

漏油油管和鑽油平台所屬的Amplify Energy執行長威爾謝（Martyn Willsher）在記者會中表示，原油似乎是從油管一處13吋（33公分）裂縫外洩，這條油管「宛如弓弦一般被拉至」距離原本位置約105呎之處。

美國海岸防衛隊上校奧爾（Rebecca Ore）告訴記者說，遙控載具發現，全長17.7哩（28.5公里）的管線有一處長4000呎（1.2公里）的區段被橫向移離原本位置。

她說，好心民眾最早於1日晚間通報海面上有油光，但這項資訊「不具定論」，數小時之後，透過聯邦政府機構國家海洋暨大氣總署（NOAA）的衛星影像，才證實海面上出現原油。

Amplify執行長威爾謝前一天曾暗示油管可能是被船錨撞破，但今天改口，拒絕臆測漏油肇因。

「我來這裡不是為了臆測事故起因，將會進行全面性調查來查明。」他說：「顯而易見的是油管管線位置被移動過。這是個管徑16吋、半吋厚的鋼管，還覆蓋了1吋厚的水泥，它被移動105呎距離實在很不尋常。」

如果油管真的是船錨撞破的，這或許是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行引發的後果。這場肆虐全球的疫情先是造成航運量大幅下滑，消費者需求回溫後又造成嚴重大塞車。

據南加州海事交易所（Marine Exchange of Southern California）資訊，洛杉磯（Los Angeles）和長堤（Long Beach）港口外等著卸貨的貨櫃船有63艘，9月19日更塞了97艘，創下COVID疫情時期新紀錄。

南加州海事交易所人員說，疫情前，在海灣錨泊的貨櫃船通常不超過1艘。