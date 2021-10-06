作為中國大陸當下最吃香的行業之一，網路行業聚集了大量年輕、高收入群體，平均年齡僅二三十歲，非常「朝陽」。日前，脈脈數據研究院發布了一份調查，對目前中國大型網路企業員工的平均年齡進行了統計排序，結果顯示，這些公司員工平均年齡從27歲到33歲不等。

以TMD（字節跳動、美團、滴滴）為代表的新生代互聯網公司，平均年齡在30歲以下（含30歲）的公司幾乎占一半，字節跳動和拼多多員工平均年齡相對最低，平均年齡僅27歲。是名副其實的「後浪」。滴滴出行員工平均年齡最高，33歲，這或許和網路企業的業務性質不同有關。

老牌BAT中，三家公司年齡僅僅相差一歲，阿里巴巴員工平均年齡31歲；百度員工平均年齡30歲，騰訊最年輕，員工平均29歲。

此外、小米、網易員工平均年齡都是29歲，華為是31歲，老牌互聯網公司搜狐、新浪也保持著很高的換血率，員工平均年齡也僅30、31歲。

值得一提的是，從以上的分析中發現，大型網路企業員工平均年齡均不超過35歲。大多數人35歲後，需上孝父母、下教子女，更需要的平衡工作和生活。

大陸國家統計局發佈的數據顯示，每周平均工作時間達到16歲至19歲頂峰，20歲至34歲，每周每周工作時間在45小時，35歲以後開始減少，員工平均工作時間時間會隨著年齡的增加而減少，這也是少數企業在招募設置為35歲年齡的重要原因。