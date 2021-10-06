隨手一撿就撿到化石！美國一名6歲男童日前與家人至密西根州恐龍山自然保護區遊玩，男童走路走到一半，發現踩到一塊形狀詭異的石頭，便好奇的撿起來查看，驚覺石頭外型像是牙齒，經專家鑑定後，證實此為已滅絕乳齒象的牙齒。

根據《每日郵報》報導，6歲加農（Julian Gagnon）與家人至密西根州恐龍山自然保護區（Dinosaur Hill Nature Preserve），散步時發現自己踩到一塊怪石頭，便拿起來查看，發現它的形狀非常特殊，大小約成人的手掌大，看起來像是一顆牙齒，加農與父母上網一查，驚覺可能屬於乳齒象。

加農一家便聯繫密西根大學自然歷史博物館，研究員德拉克（Abby Drake）鑑定後證實，該塊化石為現今已滅絕的「乳齒象象牙」（mastodon tooth），更指自己非常羨慕加農，「我每天都在挖掘化石，想挖出新東西並不容易，且動物死亡後，多半是回歸塵土，很難作為化石保存下來」。

保護區主任費克（Amanda Felk）則說，大自然最偉大的地方，就是我們永遠不知道，下一秒會發現什麼，就算是專家也是如此，時常不是第一個發現的人。而加農的父親原本想把牙齒放回原處，但加農則決定捐給密西根大學古生物博物館進行研究，更稱等他長大後，也想成為一名古生物學家。

古生物學博物館經理朗特雷（Adam Rountrey）提到，化石對研究古時動物的生活方式，有著非常重要的價值，推測這顆象牙源自年約20多歲的乳齒象，擁有1.2萬年歷史，「加農可能是1.2萬年來，首次接觸到這顆史前牙齒的人，牙齒上有明顯凸起，顯示此屬於乳齒象」。