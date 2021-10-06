國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）周二表示，國際貨幣基金認為2021年全球經濟成長力道可能略低於7月所預估的6%，在爆發新冠疫情之後，債務、通膨和分化的經濟趨勢將使全球成長面臨風險。

喬治艾娃表示，全球經濟正在反彈，但這場大流行病仍持續使復甦受限，主要的阻礙在於「疫苗接種的巨大落差」，太多國家難以取得新冠疫苗。

喬治艾娃在義大利博科尼大學（Bocconi University）的一場線上活動中表示，下周發布的最新「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告將預測先進國家在2022年回復到疫前的經濟水準，但大多數新興和開發中國家將需要「更多年」才能復原。

她表示，美國和中國仍然是重要的成長引擎，義大利和歐洲的成長動能增強，但其他地方的增長前景正在惡化。通膨壓力是其中一個關鍵的風險因子，大多數國家的通膨壓力可望在2022年消退，但通膨仍將繼續影響一些新興和開發中經濟體。她警告通膨預期持續升高，可能導致利率急升和金融環境緊縮。

喬治艾娃表示，目前全球央行大多還能避免收緊政策，但如果復甦速度超乎預期，或通膨持續升高的風險成真，央行應該做好迅速採取行動的準備。

根據牛津大學的「Our World in Data」數據，雖然全球近46%人口已至少接種過一劑新冠疫苗，但低收入國家的這個比例僅有2.3%。

喬治艾娃表示，如果無法拉近先進國家和貧窮國家之間疫苗接種率的巨大落差，全球經濟復甦可能受到阻礙，將導致未來5年全球國內生產毛額（GDP）累計損失高達5.3兆美元。

此外，喬治艾娃表示，轉向可再生能源、新的電網、能源效率和低碳排移動可能在這個10年間提高全球GDP約2%，並創造3000萬個新工作機會。