政府推動能源轉型，2025年目標再生能源發電占比20％目標，今年預計要達到12％。但今年受到水情、疫情影響，經濟部長王美花坦言「達標有困難」。

王美花於立院經濟委員會進行業務報告，她說，2016年開始積極推動能源轉型以來，再生能源快速成長，截至今年7月為止，太陽光電的裝置容量，已經增加了4.4倍。離岸風電部分，全球離岸風場因疫情嚴峻，相關工程幾乎停擺，我國部分風場也受到疫情影響，經濟部也已經擬定配合防疫規定的風電專業人員輪替因應措施，減輕對離岸風電施工的影響。

王美花在受訪時補充，再生能源今年無法達到12％，主要是因為上半年水情不佳，為了確保穩定供水，水力發電比較少一點，再者今年因為COVID-19疫情影響，離岸風電目標都有受到影響，廠商有反應原本今年底要上路，要到明年才會完成。

至於今年光電在年底的8.75GW，是否有機會達標？王美花說，光電今年都在趕去年6.5GW目標，但還在持續努力，但以今年目標來看確實會有些落後。