遭爆10年前撞人肇逃！ 陳柏惟認了：當時疲勞駕駛不夠成熟

針對被指控2011年9月曾駕車從高雄鹽埕區至鳳山區的路上，撞傷機車騎士後肇事逃逸，因此遭法院判刑一事。基進黨立委陳柏惟今日受訪時承認確有此事，並坦承自己當時是疲勞駕駛。

陳柏惟表示，詳細狀況，判決書也寫的很清楚。自己當初投入政治，參選、入黨，都有和相關黨主席、同事報告，也沒有否認過，但基於與當事人有保持聯絡，對方希望不要公開。

陳柏惟說，自己當時身兼2份工作，那天是凌晨6點要從鹽埕區回到鳳山家的途中，因疲勞駕駛而發生的擦撞，警方也通知報案。此事自己在偵查庭時也坦然面對，也尋求和解。

陳柏惟承認，這不是抹黑，是事實。但罷免案還要區別來看，當時自己不是立委，也還不成熟，之後自己也反省人生，後來才參政。相信選民能夠理解。

陳柏惟表示，當時是剛出社會，對加班有求必應，到凌晨6點結束工作返家的途中發生。此事要對當事人及社會致上最深歉意，會把這件事當作人生永遠不會忘記的教訓，並用更大努力來回饋社會。