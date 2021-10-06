富比士（Forbes）2021年美國400大富豪榜5日出爐，亞馬遜創辦人貝佐斯以身家2010億美元，連4年奪冠，宿敵特斯拉執行長馬斯克則以1900億美元緊追在後，反觀前美國總統川普則因名下房地產價值因疫情縮水而受創嚴重，25年來首次摔出榜外。

最新富比士美國400富豪榜的入榜門檻，為投資銀行家斯蒂芬斯的29億美元，因門檻較前3年的21億美元提高，導致51名「好野人」落榜。

其中，川普去年原排名第339名，今年卻因疫情縮水6億美元至25億美元，而被踢出榜外，財富甚至比同樣落榜的名脫口秀主持人歐普拉的26億美元還少。

但川普曾稱，這類排名未能準確估算他個人持股情況，還自誇身價逾100億美元，比富比士估計的多出數倍，並直言駁斥「富比士根本不知道我擁有什麼」。

至於最新的前10大美國富豪中，幾乎都被科技業大老闆囊括，除了貝佐斯、馬斯克，第3~5名，分別為臉書執行長祖克伯的1345億美元與微軟創辦人比爾蓋茲1340億美元，谷歌創辦人佩吉也有1230億美元。

另值一提的是，今年入榜的56名女富豪中，沃爾瑪創辦人之女愛莉絲華頓身家高達679億美元，連7年奪冠；貝佐斯前妻麥肯琪史考特即使去年已慨捐近86億美元行善，資產仍增15億美元達585億美元，名列第2大女富豪；比爾茲前妻梅琳達則以63億美元4度入榜。

同時，今年有44位新人進榜，如加密貨幣交易所FTX創辦人兼執行長班克曼弗瑞德，隨公司順利完成募資，被稱為鬼才操盤手的他，除身家高達225億美元，更以29歲之齡，寫下最年輕的上榜紀錄。