鹽埕分局七賢路派出所於前(4)日接獲民眾通報，市區武廟路一帶疑似有不法分子進行毒品交易，七賢路派出所巡佐向展霆，警員李宗翰、邱明偉、陳信良等獲報後立即趕赴現場埋伏查訪，果然順利於前(4)日13時30分，當場查獲一名行跡可疑男子出沒，經查證張男係高雄地方檢察署於110年4月26日發布之詐欺通緝犯，並於男子身上查獲毒品咖啡2小包(毛重9.4公克)，全案經警詢製作筆錄後，依違反毒品危害防制條例、詐欺通緝等罪名移送高雄地檢署偵辦。

七賢路派出所於前(4)日接獲民眾通報，市區武廟路一帶疑似有不法分子進行毒品交易，當場逮捕正在交易中的通緝犯。(民眾提供)

查緝過程中，警方依法請張男配合出示證件接受盤查，張男因有案在身心虛眼神飄忽不定，甚至一度語塞稱其「想不起姓名」，極度消極不配合警方盤查。正當警方使用人臉辨識系統進行身分比對時，張男眼見即將事跡敗露突然拔腿狂奔，警方奮力緊追約500公尺後，由路旁的熱心民眾見狀參與圍捕，協助警方順利將張男壓制逮捕。

鹽埕警分局長蔡鴻文表示，民眾因案遭受起訴、判刑，應依地檢署與法院通知在期限內到案。查捕在逃通緝犯，係警方追捕犯罪、捍衛司法追訴與審判效力威信之天職，警方將持續嚴正執法，以維護社會安定及法秩序。