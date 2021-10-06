COVID-19疫情衝擊全球產業，卻也加速催化了「數位轉型」的進程，激盪出各種令人耳目一新的「新常態」創新應用。為推動產業於防疫期間善用高效能運算、IoT及AI等科技，打造出強韌的產業生態鏈，經濟部工業局特別於2021 台灣創新技術博覽會展期期間，舉行創新科技論壇（IPBC Taiwan）與「後疫情時代創新技術發展與應用」技術推廣商談會，邀集台積電、聯發科、宏碁、宏達電、Nissan、Nokia等知名國際大廠共同參與。同時，工業局也聚焦五大創新應用，與產業界攜手展出45項亮點技術，展現台灣積極布局全球市場的創新動能。

此次創新技術博覽會將全方位以線上線下同步的方式舉辦，實體展將於10月14日至16日於世貿一館展出，線上展期為 10月14日至23日，以虛實整合辦理擴大展期效益。工業局將協同工研院舉辦三場技術推廣商談會，10月14日首場「智慧創新」，邀請台灣發那科、歐權科技等知名廠商一同探討如何以數位化、自動化、工業物聯網等技術，延續台灣製造業於國際領先的關鍵競爭優勢。19日第二場「零接觸防疫」，包括西門子與鄧白氏等國內外大廠將進一步分享如何運用5G、AI、雲端等數位科技，建構後疫情時代新型態的產業服務及製造模式。22日第三場則以「綠色製造」為題，由來自工研院的專家團從新型態設計、製造工藝、材料、智慧化致能等面向，分析對環境影響，打造台灣綠色供應鏈。

15日由工業局主辦之創新科技論壇（IPBC Taiwan），將以5G產業之智財策略為主題，上午場已邀請Nissan、Nokia、Micron等國際機構分享全球趨勢與專利授權經驗，下午場更將聚焦台灣經驗，不但將由鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘發表「5G 發展趨勢與智財布局策略」之專題演講，壓軸的高峰座談，更邀請到聯發科技副總經理林美惠、宏碁集團全球法務長吳麗娟、台積電副法務長暨首席智權律師陳碧莉、以及宏達電副總經理暨法務長盧佳德等高階主管，進行全球線上的「5G 經濟與創新科技」對談。

除了技術推廣商談會與創新科技論壇外，工業局將展出的45項創新技術也是一大亮點。在「數位轉型」方面，亮點展品除台灣電力公司與台灣智能機器人科技所推出的變電所巡檢機器人外，大龍王農產推出的FaaS農務即服務平台，可透過 IoT 數據建立農業數位分身，即時監控作物、優化種植流程，更成為台灣首度南進印尼之智慧農場技術；優顯科技則推出巨量轉移Micro LED之平面印章技術，是低成本且有效提高良率與生產效率的高潛力Micro LED量產解決方案。

在「國防航太」方面，稜研科技的 5G／B5G 毫米波陣列天線模組AiP（Antenna-in Package）技術，可應用至開放式無線電接取網路(O-RAN RU)架構所需射頻前端技術，期望打造 5G 及低軌道衛星中所需的關鍵天線模組。另外漢翔航空工業也同步展示一系列國產航太科技，包括於109年6月執行首飛成功的高教機「勇鷹號」，以及能幫助提升訓練效能的數據鏈路通信機及碳纖複材齒輪盒等。

在「先進醫療」領域，工研院與 3D 影像新創公司實見（Aemass）共同合作開發的「科技防疫-AI 光達人流感測系統」，可用於分析夜市總人數與社交距離，作為防疫策略擬定上的重要參考。其人流分析準確率達 90％ 以上，並可延伸為活動人數統計及擴增實境等應用。 在「智慧生活」主題，海力雅集成的「機能美學潔能帷幕板」（Aesthetic Energy Panel）以歐洲建築產業的安全與耐火規格，結合太陽能發電，並以擬真傳統建材如大理石或原木之質感，打造可持續性零能耗建築（ZEB Zero Energy Building）。高登智慧科技的「智慧化健康中心解決方案-RINGOAL Mini」，包含適合銀髮族及女性的多功能重量訓練運動器材以及可量測自律神經等多功能的健康小站，提供專家編輯運動處方，先運用AI分析推測推薦阻力及速度，再運用大數據分析得出使用者的運動成績。

「智能製造」方面，博府智造的智慧研磨拋光技術，利用開發自動補償及柔性力控技術，有效改善傳統研磨製程，更透過智慧自調適讓機器手臂得以重現老師傅技法，可簡易導入並通用各品牌機器手臂，堪稱半導體、工具機及水五金等產業擴大產能收益的最佳幫手。所羅門的「JustPick 智能分揀系統」，透過 AI 3D 視覺與深度學習，賦予機器人感知能力，不需事先學習即能成功辨識不同物件，可協助製造業及物流業取代人力揀取、包裝、拆堆棧等工作，實現工作場域全面智動化。