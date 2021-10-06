國慶日連假3天，新北市警局預判國道交流道、快速道路、重要聯外道路將出現大量車潮，為增加路況查報機動性，將運用無人機主動觀察轄內交流道、聯絡道等重要交通樞紐，及早發現交通事故、道路障礙或車多壅塞情形，及時抒解交通瓶頸。

新北市交通警察大隊表示，疫情趨緩關係，國慶連假期間研判交通需求將以旅遊旅為主，新北警將針對轄內重點路段及易出現人流風景區執行無人機空中路況查報工作，以制空視角掌控交通狀況，判定管制時機，機動調整勤務部署，進而疏導壅塞路段，並搭配預置事故處理人員及拖吊車輛，在最短時間內排除交通障礙，恢復通行。

警方呼籲，民眾返鄉及出遊時，盡量避開國道高承載及匝道封閉時段，善用替代道路，行駛台64線銜接台61線往南、往宜蘭方向行駛台9線替代國道5號、土城至三峽雙向請行駛台3線，短途旅程避免使用國道。另可透過本市熱門景點「人潮儀表板」，即時取得各項預警資訊。