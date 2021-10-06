宜蘭縣第10屆公共工程優質獎今天頒獎，宜蘭橋改建工程的主辦單位、施工團隊接受表揚。（李忠一攝）

宜蘭縣政府舉辦第10屆公共工程優質獎，縣府交通處主辦的「宜蘭橋改建工程」獲得特優，是最大贏家，今天（6日）舉行頒獎典禮，縣府表示，宜蘭橋橋梁造型獨特，兼顧工程品質、減少交通衝擊，經工程團隊一一克服因此獲得殊榮。

縣府表示，符合第10屆公共工程優質獎推薦參選資格案件有67件，共計13件案件參選，經初選、實地勘察及複評後，共有9件得獎，皆是優質且兼具典範及環境永續的工程。

獲得特優是縣府交通處主辦的宜蘭橋改建工程，優等是縣府水利資源處主辦的蘇澳高灘地水環境改善、文化局主辦的化龍一村眷舍群修復工程─日式眷舍群修復工程C棟，佳作有冬山鄉公所主辦的冬山河嘉冬橋興建工程等6件。

縣長林姿妙表示，獲獎的工程都代表著時代的進步、生活品質的提升，在疫情壟罩下因為有大家無畏的付出與努力，讓宜蘭公共建設不斷精進及成長，感謝所有對宜蘭縣公共工程長期努力的工程師們，也盼未來公共工程可以更加精進。

縣府表示，工程獲獎的條件是工程品質優良、進度正常或超前，以及工程有其困難度、特色，並且做好周遭環境的融合，宜蘭橋改建工程獲特優，是工程在宜蘭河上有其困難度，在進度上安排相當縝密，減少這條要道改建期間的交通衝擊。