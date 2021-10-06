每張紙本發票上會印有一組號碼供民眾兌獎用，但有網友卻拿到一張沒有號碼的發票，原本應該印有號碼的部分，卻寫著「ER-ROR」，翻譯成中文是「錯誤」的意思，讓原PO疑惑發文詢問，許多內行人表示，因為發票日為7月1日，有可能是沒登錄到7-8月的字軌。

可見7月1日在停車場繳費索取的紙本發票，發票上本來應該寫號碼的位置，卻寫著「ER-ROR」。（圖／翻攝自臉書 爆怨公社）

ㄧ名網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他在對7、8月發票時，發現ㄧ張沒有數字的發票，可見7月1日在停車場繳費索取的紙本發票，發票上本來應該顯示號碼的位置，卻寫著「ER-ROR」，明明已經付費了，發票上也有付款的明細，讓她很困惑，表示「第一次看到這樣的發票，沒有號碼是要對什麼呀？老闆你這樣有逃漏稅的嫌疑喔！」。

貼文一出引起網友熱烈討論，「要你自己填啦」、「水潑下去，再火烤一下」、「是按照英文字母順序，R（18）、O（15）R（18），所以號碼是ER-0181518」、「是不是用了隱型藥水」。

其中有內行人解答，「發票日為7月1日，有可能是沒登錄到7-8月字軌，而繳費必須要收費不然無法出場，所以才會有ERROR」、「字軌更新失敗，然後沒重新更新」、「ERROR是錯誤了吧，他們開發票的機器出錯了」、「系統出錯或當機之類的，拿回去請店家補打一張就好了」。