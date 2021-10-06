前總統府發言人丁允恭。(圖／資料照)

前總統府發言人丁允恭7月14日在高雄前鎮區意外撞傷女騎士，造成對方手腳受傷，丁被警方帶回調查，確認酒測值0.23毫克，警詢後依公共危險不能安全駕駛罪嫌函送法辦。但丁通過「測試觀察記錄表」等測試，且女騎士並未提出傷害告訴，檢方認定未達不能安全駕駛狀態，偵結不起訴處分。此結果出爐後，國民黨台北市議員羅智強今(6日)在臉書發表看法，直呼「需要意外嗎？」

檢方認為，發生交通事故的原因有很多，就算駕駛人未飲用酒精的情況下，交通事故發生也並非少見，丁允恭在駕車過程中雖然有所疏失，但與車禍事故並無直接關聯，且丁也通過「測試觀察記錄表」，因此認定他案發當時並未達不能安全駕駛的狀態，偵結不起訴處分。

羅智強在臉書提到，丁允恭酒駕肇事不起訴，需要意外嗎？反觀自己引用「真電文」評論，被判賠200萬、合法收到306元政治獻金，卻被監察院嗆罰6萬到120萬；這些過程讓他忍不住說，「只能嘆少壯不入黨，老大徒傷悲，這年頭不加入民進黨，連人都不用做了...」。

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