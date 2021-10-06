教育部公布高中以下學校防疫新指引，10月5日起至18日用餐可不用隔板或間距1.5公尺，雲林縣許多學校未收到公文之前不敢大意，今（6日）營養午餐仍繼續使用隔板；有些學校請示教育處確認，恢復以前放心吃飯模式，斗六國中校長林俊賢表示，學生DIY的珍珠板隔板很輕，有些學生還一手扶著吃飯，滿辛苦的。

斗六市鎮南國小對於取消隔板用餐謹慎因應，幼兒園5班仍採分流進餐廳用餐，國小部營養午餐今天也還用壓克力隔板。

斗六國中今（6日）向教育處確認用餐規定放寬，可不使用隔板，迅速恢復以前用餐模式。（周麗蘭攝）

校長梁博雍表示，雲林縣的防疫做得不錯，其實不太擔心，未接到正式公文取消之前，該校選擇謹慎做法，開學迄今小朋友使用隔板滿習慣，流感季節也到了，校方會再觀察2天做決定。

雲林縣政府教育處轉發教育部的防疫新指引。（周麗蘭翻攝）

全縣學生人數最多的斗六國中，校方從報導得知教育部已開放用餐可不用隔板，原本5日午餐就要取消隔板，但未收到教育處公文不敢妄動，6日向教育處確認後，迅速恢復以前用餐模式。

校長林俊賢表示，該校遵守縣政府的指引，在防疫無虞的前提下，再三確認才取消隔板，學生自製的ㄇ字型珍珠板隔板輕薄，看到有些學生一手扶著隔板、一手吃飯，其實滿辛苦的。

斗南幼兒園表示，家長對於幼兒使用隔板用餐的意見兩極，有些很支持、有些很不支持，有些幼兒看不到別人吃的速度會忘了吃，用餐的時間變長。

雲林縣府教育處表示，教育部的防疫指引放寬用餐規定，但如果各校要加嚴，繼續維持使用隔板也不反對，就像5日起爬山可以不用戴口罩，民眾如果要戴也是很好。