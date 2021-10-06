新冠肺炎疫苗採購資訊不透明，國民黨立委賴士葆今在司法委員會上痛批，審計部對於衛福部沒皮條不敢查，審計長陳瑞敏把審計部做小，被衛福部長陳時中糊弄。對此，陳瑞敏強調，衛福部稱現在沒人力配合調查，但基於職責一定會查，目前主要以書面方式，不要影響防疫工作。

賴士葆痛批，審計部對於衛福部就像三腳貓，原本審計長可以權力很大，可以無所不審，刀子可以揮得很大，但卻對衛福部一點皮條也沒有，但審計長陳瑞敏你把審計部做小，就如王小二過年，一年不如一年。

賴士葆直言，現在疫情已告一段落，你去跟衛福部要資料，他們說不給你，你竟然鼻子摸摸就回來，這難道是審計長應有的態度？防疫條例並沒有說審計部不能查，「我對你失望、陳時中就糊弄你」。

國民黨立委吳斯懷認為，防疫指揮中心的第七條款，不是帝王條款，不應該因為防疫指揮中心就不敢查，或者延遲查、以後再說，這樣會讓所有審計人員看在心裡，我們到底審計部的公正性與超然性在哪裡，建議可以查、應該查、即時查，要對歷史負責。

對此，陳瑞敏指出，審計部一年提出2000至3000間的查核意見，而因為防疫關心人民財產安全，衛福部稱目前沒有能力配合，也為配合防疫條例等規定，指揮官可以調度各級政府，審計予與尊重。

陳瑞敏強調，「我的職責一定會查，但不要影響防疫工作」，查的方式有很多種，目前審計部使用書面報告請衛福部給資料，一定會查，但不是要急於一時，更不能說影響防疫。