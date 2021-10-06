員警與消防人員合力利用氣窗將門鎖解開，順利協助老婦脫困。（桃園市大園警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市觀音區6日有名9旬獨居梁姓老婦，凌晨起床喝水時因雙腳無力跌坐在地，老婦痛到無法起身，只能試著吹哨子向左鄰右舍求助，鄰居聽到哨音後向警方報案，員警隨即到場並與消防人員合力利用氣窗將門鎖解開，順利協助老婦脫困。

大園分局新坡派出所6日凌晨接獲民眾報案，稱在觀音區忠愛路一處巷弄內傳來陣陣的哨音，警員黃光暐、江文來獲報前往了解，發現哨音是從一間民宅內傳出，只見該住家大門深鎖，敲門也無人回應，但隔窗能聽到微弱呼救聲，員警察覺有異詢問附近鄰居，得知該處住著一名90歲的梁姓老婦，趕緊通知消防人員協助。

警消合力利用氣窗將門鎖解開，一進門就見到老婦獨自倒臥在地上不斷哀嚎，員警立即將老婦扶起，老婦表示因半夜想起床喝水，但走到一半突然雙腳無力、跌坐在地上，她痛到無法起身，不知該如何是好，只能試著吹哨子向左鄰右舍求助。

由於老婦身體虛弱須送醫檢查，員警也協助聯繫老婦的家屬前往陪同就醫，老婦的女兒接獲通知後大吃一驚，不斷向警方道謝，感謝警、消人員及時提供協助，才讓母親得以平安脫困。員警也叮嚀家屬，要多注意老婦的狀況，以免同樣的事情再次發生。