今天在美聯外卡驟死戰上紅襪以6：2擊退洋基，後者上演季後賽「一日遊」，這場比賽輪到隊上最強的先發投手寇爾(Gerrit Cole)上陣，但他持續低迷表現，只投2局被敲4安打失3分，其中挨了2支全壘打，丟出2次保送，剛開始上場控球明顯不穩，球路也偏高，是今天被打爆的關鍵。

Gerrit Cole shit the bed tonight. $324 million ace and he was horrible. Put the team in an early hole.



But the offense is as also pathetic and lifeless. A team wide failure — Tommy Smokes (@TomScibelli) October 6 2021

而如此糟糕表現也引來外界不滿，外媒《Barstool Sports》痛批：「不會再為寇爾護航，今晚失去信仰，你拿到3.24億，然後投得像攤屎在床上，根本魯蛇。」《ESPN》記者派森(Jeff Passan)也說道：「艾沃迪(Nathan Eovaldi)的表現才是寇爾應該要成為的樣子。」

雖然本季例行賽寇爾拿下16勝8敗，自責分率3.23的成績，但他的狀況就像坐雲霄飛車，季初非常強勢，讓外界認為洋基沒有白花大錢簽下他，但之後歷經外部物質風波，他的球威一度下降，成為被嘲諷的對象，好在他又慢慢找回身手，更一度有競爭美聯賽揚獎的氣勢。

但到接近季後賽他的狀況又下滑，近7場比賽雖拿下4勝2敗，但在39.1局投球中被敲43支安打、責失19分，並投出11次保送，自責分率是4.35，每局被上壘率1.37，完全不像要角逐賽揚獎的樣子，狀況令人憂心，不過洋基先發輪值本季表現也不佳，對於今天生死戰派他出馬想必是正確的選擇。

FINAL: Red Sox 6 Yankees 2



A total domination. Gerrit Cole and the Yankees' offense didn't show up. Nathan Eovaldi and the Red Sox's did.



The Red Sox will face the Rays in the division series. The Yankees will face a long winter with lots of change potentially on the horizon. — Jeff Passan (@JeffPassan) October 6 2021

寇爾季後賽生涯出賽14場8勝5敗，86局能飆出111次三振，自責分率2.93、每局被上壘率0.93，去年在太空人表現優秀，與韋藍德(Justin Verlander)、葛倫基(Zack Greinke)組成駭人三巨頭，不過本季三人命運似乎都不好，韋藍德因傷報銷，葛倫基拿下11勝6敗，自責分率高達4.16，寇爾轉投洋基狀況也不如以往，尤其還在最關鍵美聯外卡戰被打爆。