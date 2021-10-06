今天在美聯外卡驟死戰上紅襪以6：2擊退洋基，後者上演季後賽「一日遊」，這場比賽輪到隊上最強的先發投手寇爾(Gerrit Cole)上陣，但他持續低迷表現，只投2局被敲4安打失3分，其中挨了2支全壘打，丟出2次保送，剛開始上場控球明顯不穩，球路也偏高，是今天被打爆的關鍵。
而如此糟糕表現也引來外界不滿，外媒《Barstool Sports》痛批：「不會再為寇爾護航，今晚失去信仰，你拿到3.24億，然後投得像攤屎在床上，根本魯蛇。」《ESPN》記者派森(Jeff Passan)也說道：「艾沃迪(Nathan Eovaldi)的表現才是寇爾應該要成為的樣子。」
雖然本季例行賽寇爾拿下16勝8敗，自責分率3.23的成績，但他的狀況就像坐雲霄飛車，季初非常強勢，讓外界認為洋基沒有白花大錢簽下他，但之後歷經外部物質風波，他的球威一度下降，成為被嘲諷的對象，好在他又慢慢找回身手，更一度有競爭美聯賽揚獎的氣勢。
但到接近季後賽他的狀況又下滑，近7場比賽雖拿下4勝2敗，但在39.1局投球中被敲43支安打、責失19分，並投出11次保送，自責分率是4.35，每局被上壘率1.37，完全不像要角逐賽揚獎的樣子，狀況令人憂心，不過洋基先發輪值本季表現也不佳，對於今天生死戰派他出馬想必是正確的選擇。
寇爾季後賽生涯出賽14場8勝5敗，86局能飆出111次三振，自責分率2.93、每局被上壘率0.93，去年在太空人表現優秀，與韋藍德(Justin Verlander)、葛倫基(Zack Greinke)組成駭人三巨頭，不過本季三人命運似乎都不好，韋藍德因傷報銷，葛倫基拿下11勝6敗，自責分率高達4.16，寇爾轉投洋基狀況也不如以往，尤其還在最關鍵美聯外卡戰被打爆。
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