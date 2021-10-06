40歲梁姓男子沒有牙醫師資格，卻涉嫌替不特定民眾進行根管治療、製作假牙等醫療行為，遭民眾檢舉後，梁男還心虛清空診間設備，經警方調監視器還原，他仍狡辯否認，因梁男也曾因相同密醫行為被判有期徒刑1年2個月，緩刑5年確定，如今再犯，嘉義地檢署偵結提起公訴。

嘉義地檢署今發布起訴書指出，現年40歲梁姓男子未取得牙醫師資格，自去年11月間至今年5月中旬，多次在嘉義縣水上鄉柳新村住處，擅自為民眾施以侵入性牙齒治療，一名黃姓被害人被他治療後，因持續疼痛未改善，梁又消極以對，兩人一度起爭執，被害人因此揚言要去檢舉梁男。

嘉義縣衛生局前往了解，發現梁男已不在住處，屋內也見任何治療器材，經求助警方，才發現梁男為規避查緝，早一步把牙齒治療器材清除，還要求友人駕車載走治療台等大型設備。

檢方進一步指出，被告梁男曾在大埔鄉從事牙齒治療密醫行為近2年，2013年遭判處有期徒刑1年2個月，緩刑5年確定，審酌被告梁男在偵查中猶飾詞狡辯，犯後態度不佳，漠視醫療法規，掩飾無照事實，對民眾進行侵入性醫療行為，若有不慎，恐嚴重危害民眾健康，除依違反醫師法起訴外，並建請從重量刑。