台灣大企業拚ESG有成，但中小企業卻還未跟上。CRIF中華徵信所總經理郭曉薇6日指出，「Mr.ESG永續供應鏈平台」已上線，該平台串聯公開資訊、中華徵信所的資料庫，內含中小企業ESG資料揭露程度、ESG負面裁罰紀錄、ESG風險分數等資料，力求打造專屬中小企業的生態圈，提供生態圈內的中小企業較低成本的資金或是保障，讓這些企業能持續深耕ESG，成為正向循環，在此生態圈的銀行、投資者可以找到更ESG的投資標的，共存共榮。

CRIF中華徵信所6日與工商時報共同舉辦「2021 CRIF FORUM建構ESG永續產業的韌性與商機」線上論壇，會中包括行政院副院長沈榮津、經濟部政務次長曾文生、金管會綜合規劃處處長胡則華出席參與。

CRIF中華徵信所總經理郭曉薇點出，台灣的「大型」企業推動永續發光發熱，道瓊永續指數公布2020台灣入選企業達23家其中入選新興市場指數企業共計26家，台灣家數為全球第一，但總家數占全體企業97.65％、就業人數佔全國78.73％的中小企業卻未跟上ESG的腳步。

CRIF從自身做起，以CRIF CCIS來說，已定出綠色永續目標。內部目標像是年減少8％紙張用量、年減少5％電費支出，外部目標則是年減15％用紙量，2021年已完成徵信數位化平台，將所有徵信報告線上化，客戶採用線上下載方式，未來報告用紙量可年減10至15％，逐年下減3至5％。

沈榮津則指出，「ESG不是錦上添花，而是必要行動」。行政院在2018年8月核定「社會創新行動方案」，集結12部會資源呼應聯合國永續發展目標，金管會2020年發布「綠色金融行動方案2.0、公司治理3.0永續發展藍圖」，引導企業、投資人重視ESG、永續發展，未來將要求企業永續報告書強化第三方認證，進一步要求資本額20億以上的上市櫃公司撰寫永續報告書，我國2021年至2024年國家發展計畫也是兼顧追成經濟成長、環境永續。

沈榮津進一步指出，政府推動能源轉型，以綠能為主軸，台灣以最具發展潛力的太陽光電、離岸風電為主軸，訂定2025年再生能源發電占比達20％目標，並已規劃明確完整路徑，展現永續發展決心，我國再生能源設置量已提高到10.5GW，其中太陽能光電已累積設置6.76GW，苗栗外海128MW、彰化合計237MG，都已開始發電，企業使用綠電，跨國企業蘋果、谷歌紛加入RE100，台積電也加入RE100，計畫2050年前100％使用再生能源，政府除鼓勵企業在自家建築、廠房屋頂設置太陽光電自發自用，為提供企業綠電，去年已完成綠電交易平台的建置，預估年發電量達8.1億度，實際轉供6.5億度。

經濟部政務次長曾文生則指出，台灣在減碳上就像已開始參加一場「自由車公路團體賽」，最重要就是配速、隊型。台灣碳排總量占全球0.56％，但人均只占全球0.3％，所以人均碳排量是1.78倍，台灣雖無法做「破風手」但一定可以名列「領先團隊」。政府與民間合作，要發展「大帶小系統」，大型台商帶領供應商一起合作，整理出好的「隊型」，隊型好就跑得遠、需要衝刺時再衝。

金管會綜合規劃處處長胡則華則指出三重點。一、從綠色拓展到ESG三面向；二、利用金融市場加速民間重視；三、提供工具措施協助金融機構。

胡則華也指出目前推動綠色金融的現況。在融資部份，本國銀行對綠能科技產業融資達1.32兆元、離岸風電在地融資額度為2587億元、本國銀行綠能優貸餘額為38.6億元。

在投資部分，核准保險業投資綠能電廠141億元；國營事業、政府基金、公股金融事業參與永續發展領域之投資達1.32兆元；金融機構及政府基金永續投資總資產為13.89兆元。

在債券部份，綠色債券已發行69檔、1808億元；可持續發展債券已發行9檔、544億元；社會責任債券已發行6檔，共132億元。