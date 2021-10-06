KKTV 於10/11國慶連假獨家首播推薦，偶像教父秋元康再攜手《輪到你了》原班劇組，推出全新跨季懸疑劇《真兇標籤》，西島秀俊飾演因妻女突然失蹤、而被貼上兇手標籤的平凡上班族，妻子角色由多年未在小螢幕現身的女神宮澤理惠所飾演，得力的部下則是由近年相當受到歡迎的芳根京子演出，從製作企劃到演員卡司，都是本季觀眾最矚目的焦點。

《真兇標籤》不只是懸疑劇，還加入了喜劇元素，讓人更加期待！所有演出者都只掌握角色所需知道的部分，連宮澤理惠也坦言「沒看到最後劇本，還不知道真兇是誰！」據傳宮澤再接演電視劇，是有意為12歲的女兒鋪演藝之路，不想讓女兒像自己在童星時期那樣辛苦。

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《真兇標籤》不只是懸疑劇，還加入了喜劇元素，讓人更加期待！所有演出者都只掌握角色所需知道的部分，連宮澤理惠也坦言「沒看到最後劇本，還不知道真兇是誰！」據傳宮澤再接演電視劇，是有意為12歲的女兒鋪演藝之路，不想讓女兒像自己在童星時期那樣辛苦。