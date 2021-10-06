離世溝通時很多主人都愛問毛孩：「當時是發生什麼事？」「到底是怎麼走的？」其實，毛孩的回答多半是搞不清楚，要不然就是不願去回想這一段。

咪醬(化名)是一隻美國短毛貓，很喜歡出門散步、探險。(圖/飼主C小姐提供)

咪醬(化名)是一隻美國短毛貓，從照片的姿態可以看出英姿煥發，是個帥氣的小姑娘，祂住在美國，每天主人門一開，祂就瞬間溜出去玩耍探險，很自在的做自己，主人因為相信樓下還算安全，所以每天晚上放風，成為日常。

雖然很放心，主人還是三不五時會到樓下探望，呼喚咪醬「該回家囉！」但這一天，當主人下樓時，卻看到咪醬已經躺在路邊抽搐，奄奄一息，研判是被車撞了。見到主人最後一面，兩眼已經無神、嘴角流血的咪醬，終究回天乏術。

主人很懊悔那天為何不攔住祂出門，但溝通時咪醬說：「不怪你，你是攔不住我的，外面的世界太精彩！」

問起那天到底發生甚麼事？咪醬一開始不願再去回想，畢竟要讓腦海再去走一遍痛苦的回憶，並不好受。但當祂知道這對主人是個過不去的崁時，祂還是勉為其難的稍微還原一下現場，而我也瞬間體感上身，感受著祂被撞當下的不舒服。

「頭暈到想吐、全身一直發冷，右腳抽搐、肚子痛痛」，我想祂是一隻善體人意的喵喵，只讓我感受到祂真正感覺的一點點吧，因為突然遭到撞擊，痛苦應該十倍於此，我想。

祂跟主人說「媽咪，知道再多，我也回不去了！」祂覺得祂已經完成「向媽咪展現人生苦短，生命是會說走就走，請好好珍惜」的任務，畢竟祂才一歲，還是充滿精力的時候，就因意外去當了小天使，正是這樣的示現。

在做離世溝通時，常常可以感受到離世毛孩富有哲理、智慧般的話語，讓主人覺得陌生，覺得這不像是我家屁孩會說出的話，但畢竟祂們已經到高我的層次，不見得還停留在幼稚園小朋友的階段。

逐漸我發現，離世溝通其實蘊含著離世毛孩對主人的體貼跟安慰，因為這回我又從「寵物溝通卡」客觀的收到毛孩真正的心情。

寵物溝通卡提到，咪醬其實對於自己發生意外、年輕生命嘎然而止這件事，感到無助、無奈跟無能為力，所以有點失去熱情，提不起勁。我建議媽咪，現在不只主人需要安慰，毛孩受創的身心也都需要安撫，與其把自己陷入愧疚傷心說抱歉的狀態，不如提高一個高度，用話語去帶領祂正面看待這件事，讓祂在靈魂重整的這段時間，可以得到積極正面的力量。