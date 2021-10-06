台中一對越南籍情侶趁疫情趨緩後的休息日相約出遊，準備搭乘火車返回工作崗位時，卻不慎將手機遺落計程車上，兩人向正在火車站執勤的員警求助，在員警的協助下，不到10分鐘便聯繫上運將送回手機，不僅為假期留下美好的回憶，兩人更大讚：「台灣的警察真好！」

台中市政府警察局第三分局立德派出所警員林其賢、羅挺維日前10時多於台中火車站前執勤時，一對越南籍移工情侶慌張地往員警的方向急奔而來，女生一副泫然欲泣的模樣。經了解，這對情侶趁著疫情趨緩，在工廠休息的周末假日，規劃了一趟小旅行，今早搭乘計程車回到臺中火車站，準備返回工作崗位各自努力，卻沒想到女生一下車摸摸口袋，驚覺手機遺落在車上，回頭想追趕計程車卻來不及了，見到員警就在附近，便趕緊上前求助。

員警得知後，立即帶著這對情侶返回派出所協助調閱監視器，同時亦不斷撥打遺失的手機，不到10分鐘便聯繫上計程車司機，熱心的運將也立即將手機直送派出所，見到失而復得的手機也讓女移工破涕為笑，不斷感謝員警與司機的協助，讓她們的旅程畫下完美的句點，更直說：「台灣警察人這麼好！」

警方同時提醒民眾，出門在外個人貴重物品務必置於包包內等較不易掉落之處，下車前也請再次檢查有無遺留個人物品，並避免將貴重物品放置車內，減少遺失風險。另搭乘計程車時也可以隨手記錄下車牌號碼並告訴家人，不但可以預防意外的發生，還能在丟東西時提供給警方協助聯繫，簡單的一個舉動卻能有大大功效。