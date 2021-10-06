由CRIF中華徵信所舉辦的「2021 CRIF FORUM建構ESG永續產業的韌性與商機」線上論壇於今（6）日登場，現場力邀行政院副院長沈榮津、經濟部政務次長曾文生、金管會綜合規劃處處長胡則華、中華經濟研究院綠色經濟研究中心主任溫麗琪、金融研訓院董事長吳中書等產官學界菁英，共同探討永續金融、國際永續趨勢及永續供應鏈議題。CRIF中華徵信所同時宣布，攜手優樂地永續服務股份有限公司推出「Mr.ESG永續供應鏈平台」，期待透過該平台建構ESG生態圈，協助台灣產業接軌國際供應鏈願景！

有鑑於ESG績效成為各大企業及金融機構評估合作對象之指標，CRIF中華徵信所攜手長期深耕永續議題的優樂地永續，共同推出「Mr.ESG永續供應鏈平台」，結合自身徵信數據資料庫之優勢，在信用評分基礎上加入ESG績效，評分內容含括：GRI準則的指標、ESG相關的國際認證、永續議題得獎紀錄、ESG負面裁罰記錄、供應鏈成員的ESG績效、集團ESG風險揭露等資料，從財務及企業營運的ESG表現，全方位評估企業風險概況。此外，「Mr.ESG永續供應鏈平台」可透過地圖座標、集團分子企業、產品項目等搜尋，快速找出合適的合作夥伴！

「Mr.ESG永續供應鏈平台」特別設計「ESG自評表」功能，以國際GRI準則為盤點的架構基礎，引領中小企業主動盤點並揭露自身ESG資訊於「Mr.ESG永續供應鏈平台」上，準確展現永續競爭力落點。當企業的ESG作為越多，永續風險隨之下降，越有機會獲得「永續供應商」的推薦以及金融業者進行永續投資的青睞，推動中小企業的營運成長，帶動ESG永續發展的正向循環，提升競爭力！

優樂地永續董事長朱竹元認為：「企業實踐ESG已不再只是大型企業的責任，而是企業未來的競爭力所在。理由有三：首先，全球的減碳壓力日益升高，政府針對水資源、能源、溫室氣體減量都祭出各項管制方案，不論大中小型企業都勢必朝向更節能減碳的趨勢發展。其次，台灣正在積極規劃「永續金融」的各項執行政策，包含即將上路的「永續分類標準」。未來金融業者對於企業的融資，將同步審查財務績效、永續績效，以決定是否提供融資。目前包含銀行、信保基金、聯輔中心（台灣中小企業聯合輔導基金會）都在研擬相關規劃，相信很快就會施行。最後，各國都在規劃碳稅徵收，其中以歐盟最為積極，甚至已經提出「碳邊境調整機制」及其實施的時程。」