GCTF 臺灣警察防疫不缺席 動畫成果展示 EN英文版(警政署提供)

我國政府於去年初疫情爆發至今，即整合相關部會，從中央到地方同心協力對抗疫情，全體警察亦配合中央流行疫情指揮中心的防疫政策投入防疫工作，守護國人健康。警政署於今（110）年10月6日13時30分至17時以視訊方式舉辦國際警察合作論壇，另為與線上執法官員及專家分享我國防疫經驗，並介紹警察在防疫工作上所扮演的角色，特別製作1部防疫影片：臺灣警察防疫不缺席（Frontline Heroes-Taiwan Police Response to Covid-19），並於論壇開始前播放，為警察論壇成功揭開序幕。

台美日打擊網路犯罪論壇會場播放我國製作的防疫影片：「臺灣警察防疫不缺席」畫面。(警政署提供)

影片剛開始描述我國於去年疫情初期，因各項防疫措施超前部署，並組成口罩國家隊，滿足防疫需求，使國內疫情獲得有效控制，但國外疫情仍屬嚴峻，我國身為國際社會的一員，積極提供友邦口罩及防疫物資，發揮人道關懷的精神，展現「Taiwan can help.Taiwan is helping」的援助行動，讓國際社會再次看到臺灣。

影片介紹我國警察整體防疫作為時，初期為防堵病毒入侵須嚴格執行邊境管制，負責集中檢疫所安全維護，並在外籍人士入境後的14天居家檢疫期間，提供健康關懷及協助，而員警為防範感染者對社區產生破口，除積極協助追查感染源，找出接觸者，並利用智慧科技追查居家隔離及居家檢疫失聯人口，更對與確診者接觸的失聯人口，採取比照重大刑案的方式介入協查，以快速斬斷傳播鏈。另偵辦散布疫情假訊息案件也須與時間賽跑，儘速偵破及澄清假訊息，以避免造成社會恐慌。今年5月中旬爆發嚴重疫情，防疫等級提升至三級階段，警察更加強臨檢特種營業處所，在經過77天的努力，終協助國內疫情獲得有效控制而降為二級。

影片中除描述警察在防疫工作扮演無名英雄的角色，也介紹疫情期間重大犯罪查緝成果，間接行銷我國打擊犯罪能力，展現對「犯罪零容忍」的決心。影片末段傳達病毒與犯罪均不分國界，對抗新冠肺炎如同打擊跨境犯罪的理念，並強調臺灣身為國際社會的一員，願為世界奉獻一己之力，共同面對挑戰。整部影片不但分享我國的防疫經驗，亦讓各國執法官員及專家對我國警察在疫情期間的辛勞及整體防疫作為留下深刻印象。