東方設計大學文化創意設計研究所教授吳淑明，10月2日推出個人繪畫展，以故鄉澎湖為主題彩繪漁村風光，在台南市東門美術館展出。這是他近年來首次個展，將近一甲子的繪畫功力呈現各界眼前。從事藝術創作多年來，吳淑明獲獎無數，他的作品2008年海報設計「知書贏」獲高雄市立圖書館永久典藏、2008年海報設計「金蜂獎」獲台北歷史博物館永久典藏。

本次畫展，籌備兩年多，將家鄉澎湖的一景一物、一磚一瓦、日升日落及各種魚類，成為吳淑明畫筆下的主角，每幅栩栩如生，展現自然生活的張力及生命力，畫風剛毅揮灑之下充滿細膩思緒，色彩繽紛，獲得極高評價，本次畫展的中心思想為「師法自然」，希冀將畫展主題「Life Is Art」的精神達到最高境界。

吳淑明表示，此次創作讓自己再生、重生，產生新的包容力和屬於自己的創造力。在追逐自然的造物中、去探索風的快意、色彩的純粹、提振精神坐在海灘上讓海浪拍打著身體、循環自己的身、心、靈，以和大自然沈浸式體驗，讓創作靈感源源不絕。

吳淑明畫展將家鄉澎湖景觀以細膩筆觸展現藝術價值。（圖片吳淑明提供）

此外，吳淑明也透過地方的美食、了解產業的鏈結，畫風內容也表達出對海洋文創產業的設計推廣，將澎湖美景及豐饒的海產，以藝術創作，讓大家看到「師法自然」的畫風。

吳淑明畫展將海洋文創展現的淋漓盡致。（圖片吳淑明提供）

吳淑明繪畫展，展期自即日起至10月16日止，於台南市東門美術館展出，開放時間週二至週六下午2時至7時，歡迎各界人士前往觀賞。