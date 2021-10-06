民進黨前立委林靜儀日前聲援陳柏惟，站台時稱「台中第二選區是要穿防彈背心才能選舉的選區」。對此罷免團體「刪Q總部」怒轟表示，再一次抹黑造謠、刻意汙名化台中第二選區，不惜影射台中市治安很差、槍枝氾濫，以此來襯托陳柏惟的「認真勇敢」。

刪Q總部表示，當天坐在林靜儀旁邊的陳柏惟，面對選區和民眾遭到這樣的抹黑，卻選擇默不吭聲，任由貴賓在台上侮辱選區，再次讓陳柏惟口中的「中二選區」變成全國人民的笑話。

刪Q總部指出，根據警政署「縣市查獲持槍數」來看，網友公認的「慶記之都」台中，是人口第二大城市，在六都排行第三。再根據經濟日報「2020縣市幸福指數大調查」綜合「行政院主計總處統計數據」與「民意調查結果」計算出的結果，台中市也是六都前段班。

刪Q總部怒斥，陳柏惟為了反罷免，不惜讓林靜儀在台上大放厥詞，讓整個台中第二選區的民眾都蒙羞，我們想問問看，陳柏惟每天穿防彈背心跑行程嗎？受到什麼身體上的攻擊？

刪Q總部指出，陳柏惟為了保住自己立委的飯碗，和林靜儀一搭一唱來攻擊自己的選區，「不思反省，先檢討選民、再抹黑選區」，你獲得了政治利益、卻賠上了台中第二選區所有民眾的尊嚴與顏面，你還好意思繼續待在這個被你們陣營羞辱的地方、你還有臉面對這數十萬的民眾嗎？

刪Q總部再次提到，陳柏惟就任以來，多少次和民意背道而馳、多少次不顧民意反對堅持己見，力挺萊豬進口、力阻疫苗採購、對於台中市生煤管制條例被一只行政命令廢止時，你是袖手旁觀，甚至落井下石，這或許就是你愛台中的方式，以上種種才是罷免的理由。

刪Q總部喊話，陳柏惟口中的「報復性罷免」，就是民眾的失望和民眾的憤怒堆疊而成的，如果你認為這是一種報復，那就再次顯示你的自大與狂妄，因為罷免已經走到尾聲，你仍不了解被罷免的原因、仍不明白民意的所在。「你能不能為自己的選區勇敢一次，真正地反應一次民意？讓人民知道，其實你是在乎他們的。」