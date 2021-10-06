「台灣好媳婦」女星佩甄跨足戲劇和主持領域，不僅繳出亮眼成績，也深受觀眾喜愛，私下熱心公益的她，也會買路上的愛心商品做善事，不過某次要買時，竟被對方嗆聲「低消是100元」，讓她無奈表示：「70元不能做愛心嗎？」

佩甄近來在節目《媽媽好神之俗女家務事》上，表示經過住家附近路口時，若看到有人在賣愛心商品，會為了幫助人早點下班前去購買，有次只帶100元出門運動時，扣掉30元買水後，只剩70元，沒想到按慣例要購買時，跟對方表示只能購買70元的商品，竟被對方以「低消是100元」回絕，甚至拒絕販售。

佩甄買愛心商品被以「低消100元」遭拒絕。（圖／媽媽好神之俗女家務事 YouTube）

佩甄坦言當下聽到此回應相當傻眼，甚至難以置信路邊販賣愛心商品，消費金額居然也有限制，便跟對方表示：「對不起，我的愛心不夠，我買不起，那我下次再買。」說完立刻轉身離開，回想起自己幾乎每天都跟對方購買，這次不過是少了30元便遭對方回絕，坦言既難過又生氣，不禁哽咽：「難道70元就不能夠做愛心嗎？」

佩甄7月時在臉書曬出通過論文口試，與教授和親友們獻花的合照，表示已經正式取得學位，強調相當感謝老師用心指導，及費心安排虛實整合的線上口試，最後還不忘藉機向老公告白：「老王，因為想當你的學妹，我累了三年」，更向一雙兒女吐出內心話：「很開心完成學位，希望可以成為你們的好榜樣」。