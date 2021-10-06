宅神朱學恒。（資料照片）

屏東一名超商女店員，日前因提醒患有精神疾病的男子戴口罩，竟被暴力攻擊雙眼，震驚社會；各界關心女店員狀況並紛表示想捐款，「宅神」朱學恒曾在公布女店員的私人帳戶，同時集資捐出10萬元，希望能盡一份心力。宅神今(6日)在臉書透露，在網路上和PTT看到了多年未見的網路大團結，大家擺下紛爭、擱置對八卦的興趣，光是PTT就有一千篇以上的網友捐款、關切，因此他再捐出50萬元，原因很簡單，善人遭難，眾善同悲。

「我們不是只有彼此，而是，我們還有彼此」宅神說道，女店員被攻擊的事件被揭露之後，在網路上和PTT看到了多年未見的網路大團結，大家擺下紛爭，擱置對八卦的興趣，光是PTT就有一千篇以上的網友捐款、關切，有的人捐完之後戶頭餘額已經提不出來，有的人捐出來的錢比餘額要多好幾倍，高雄長庚醫院也負擔了所有的醫藥費，仔細想想，一般人的舉動比他們這些行有餘力的人還要偉大多了，自己捐的10萬元，遠比不上家中揹著房貸的上班族的1000元，遠比不上新手爸爸徵求老婆同意捐出的3000元，當然更比不上把整個月薪水都挪來捐款給女店員的上班族，當然也比不上肥宅工程師月底捐出的500元。

看見網友們的舉動後，宅神說，再捐出50萬給屏東的女店員和她的家人，原因很簡單，善人遭難，眾善同悲，自己行有餘力，能夠捐錢給待用餐，能夠支援警消，能夠幫助遭逢奇難的人，本身就是一個福分，應該要好好珍惜，沒什麼好比較的。

另外，宅神也說，捐款比賽什麼的，承認自己幼稚了，不會再去比較誰多誰少，有捐款的都是善念，都是善人，沒有多少之別，都是好的，願所有行善的人千金散盡還復來，在這個動亂的時代，人民要彼此保重，彼此守護。今日我拉你一把，他日你幫我一分。