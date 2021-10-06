香港特首林鄭月娥6日上午公布任期最後一份「施政報告2021」，提出要在元朗、北區內打造「北部都會區」，占地面積約300平方公里，形容發展可媲美「維港都會區」，並提供92.6萬個住宅、65萬個職位。

消息傳出後，6日早盤原本平穩的香港房產類股午後急漲，其中，新世界發展漲3.5％，新鴻基地產升2.6％，長實跌0.6％，恒地跌1.1％。工程股中國建築國際更大漲11％。

香港經濟日報報導，「北部都會區」將包括天水圍、元朗及粉嶺、上水等已發展成熟的新市鎮及其相鄰鄉郊地區，並有六個處於不同規劃及建設階段的新發展區和發展樞紐，包括古洞北／粉嶺北、洪水橋／厦村、元朗南、新田／落馬洲、文錦渡和新界北新市鎮。

林鄭月娥表示，「北部都會區」將是香港未來20年城市建設和人口增長最活躍的地區。她並建議，下一屆特區政府可設立副司長職位，負責領導包括「北部都會區」、「明日大嶼願景」等大型區域發展。