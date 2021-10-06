搶振興商機，摩斯漢堡將於10/8日至10/31日推出「振心感謝季」活動，包含200元米漢堡、早餐優惠及500元多人餐、豐盛獨享組。重陽節推出藜麥杏鮑菇珍珠堡加玉米濃湯只要99元優惠價，歡慶萬聖節，推出點心盒及禮品優惠，「味覺糖x摩斯漢堡疊疊樂軟糖」、「MOS燕麥米穀棒-莓果/可可」兩款禮品10/22美味上市，搶攻萬聖節節慶商機。

摩斯漢堡於10/8-10/31推出「振心感謝季」，包含200元及500元優惠組合，凡使用振興券或數位支付包含LINE Pay、街口支付、悠遊卡、一卡通、台新信用卡，消費滿200元加贈蒟蒻兌換券一張。200元可買米漢堡優惠組合包含藜麥元氣牛肉珍珠堡加摩斯雞塊加小包薯條、大杯冰紅茶，以及早餐雙人組為黃金塔塔鱈魚堡加咖哩豬排堡、大包薯條及2杯大杯冰紅茶，附提袋1個。500元多人餐優惠為厚切培根牛肉堡加藜麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、摩斯雞塊2份、大包薯條、方塊薯餅、大杯冰紅茶3杯，附提袋1個。500元豐盛獨享組，優惠餐點為指定漢堡加摩斯雞塊、小包薯條、蒟蒻、大杯冰紅茶，指定漢堡為藜麥薑燒珍珠堡/藜麥杏鮑菇珍珠堡/摩斯鱈魚堡/摩斯吉士漢堡/黃金炸蝦堡，搭配禮品四選二，包含濾泡式咖啡6入/玉米濃湯隨身包6入/紅鑽藜麥可可1盒/摩斯和風沙拉醬3入，附提袋一個。

迎接重陽節，摩斯漢堡於10/8-10/14上午十點半後推出藜麥杏鮑菇珍珠堡加玉米濃湯，優惠價99元，藜麥杏鮑菇珍珠堡可更換為藜麥薑燒珍珠堡，玉米濃湯可更換大杯冰紅茶/無糖冰紅茶/無糖100%台灣冰綠茶，或加價升級澳洲咖啡系列。

摩斯漢堡於10/22推出「味覺糖x摩斯漢堡疊疊樂軟糖」、「MOS燕麥米穀棒-莓果/可可」兩款夢幻禮品！「味覺糖x摩斯漢堡疊疊樂軟糖」為日本直送商品，由摩斯漢堡和UHA味覺糖攜手合作，內有多種樣式的軟糖如麵包、肉片、蕃茄、萵苣、起司等形狀，能夠盡情發揮創意，組成自己專屬的軟糖漢堡。MOS燕麥米穀棒有莓果及可可兩種口味，售價45元/支，套餐加購價40元/支，12入優惠價只要450元，MOS燕麥米穀棒使用燕麥、糙米、杏仁條、南瓜子等多種穀物堅果，加入花蓮黑樹豆與玉米，含膳食纖維，搭配酸甜的莓果與濃郁的可可口味，無論大人小孩都喜歡，簡單美味無負擔。

萬聖節即將到來，摩斯漢堡於10/1-10/31推出萬聖點心盒與摩力萬聖節系列活動，上午十點半後摩斯雞塊10個加雞腿塊薯條組、和風炸雞、大杯冰紅茶2杯享，優惠價259元。紅茶達克瓦茲加大杯冰紅茶優惠價79元。除了點心之外更提供禮品新選擇，鼓勵顧客使用振興券，摩斯漢堡貼心設定優惠價格為200、300、500、600、1000元等整數方便民眾消費，MOS燕麥米穀棒36入，優惠價1000元、MOS燕麥米穀棒12入、紅鑽藜麥可可6入，優惠價600元。MOS燕麥米穀棒12入加玄米煎茶10入優惠價600元，味覺糖x摩斯漢堡疊疊樂軟糖2入優惠價300元，紅茶達克瓦茲4入加濾泡式咖啡4入，優惠價300元原價340元，更多好禮優惠請見官網公告或洽詢門市服務人員，摩斯漢堡與顧客一同慶祝歡樂萬聖節。