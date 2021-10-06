因應再生能源在2025年發電占比將達20％，過去台電規劃儲能設備及輔助服務要達590MW，由於近期發現再生能源變動大，經濟部次長曾文生6日表示，台電將規劃2025年將儲能提升至1000MW，希望將發電尖峰的剩餘電能能挪移到需要用電的時候。

曾文生6日出席儲能系統安全性挑戰與綠色金融能量建構研討會開幕致詞時指出，受限於饋線大小，以往太陽光電設備容量都會在饋線容量內，確保電能可以穩定輸出。若在太陽光電設備附近設置儲能設備，就能將多餘的電能儲存下來，在之後需要時釋放出來，在不受饋線容量因素，就能設置更大的太陽光電廠。

曾文生說，過去國內討論儲能大多是抽蓄水力，另外也有化學式電池，若是能把電池妥善應用，透過調度可以將發電尖峰的剩餘電力儲存起來，讓電量挪移到需要的時間使用。過去台電規劃儲能在2025年要有590MW，現在因應再生能源的需求，台電也把目標調高至1000MW，預估未來民間想要投資的會越來越多。