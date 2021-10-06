新竹市三分局中華派出所的王姓所長日前在休假時，遭曾逮捕的董姓男子砍傷，造成頸部、頭部多處撕裂傷，送醫縫了70多針，目前在家休養。新竹市長林智堅今前往慰問，他表示，感謝所有警員堅守崗位、維護治安，對於挑戰公權力者也絕不寬貸。

新竹市警察局指出，王姓所長去年12月時任第二分局偵查隊偵查員，曾偵辦董姓男子涉嫌槍砲案件。當日，王姓所長在餐廳見董姓男子時，只覺得面熟，沒想到被董姓男子認出，持利刃攻擊頸部，幸虧王姓所長機警反擊，才沒有生命危險。董男也隨即被王與同事壓制，依殺人未遂移送，聲押獲准。

林智堅6日上午帶慰問金與水果前往王所長家中慰問，他說，感謝所有警員堅守崗位、維護治安，他很不捨王姓所長因過去公務，卻偶然遭犯案者突襲。

兩人也談論事發過程，王姓所長說，當下沒注意到董姓男子會採攻擊行動，認為自己太大意。林智堅則安慰，絕對不是大意，任何人外出聚餐都不會想到突然被攻擊。

新竹市警察局強調，對於任何違法事實，都將嚴正執法依法積極偵辦，不容公權力受到挑戰。