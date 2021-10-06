家住士林陳姓拳擊手，今年2月20日在家毆打妻子，龔女難忍憤怒，第一時間報案尋求警方協助，員警到場處理，龔女更指家中藏有改造手槍以及子彈，同時打開衣櫃，拿出1把槍交給前來處理家暴的警察，員警當場將陳男帶回警局偵辦，士林地檢署依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴陳男。

38歲陳姓男子，原從事拳擊運動，參加多場比賽得名，2月20日晚間9點多，與龔姓妻子口角，又動手毆打妻子，警方接獲報案趕到現場，龔女決心要脫離陳男，擔心警察離開，陳拿出改造槍攻擊她，乾脆告訴員警家中藏有槍枝，並進入臥房，從衣櫃拿出1把改造手槍以及10發子彈。

陳男當場傻眼，隨即被逮捕，他坦承藏槍為了防身之用，隨即被帶回警局，偵查中則改口說，槍彈都是妻子龔女所有，與他無關，但龔女主動拿出槍枝交給警察，檢察官並不相信陳男辯詞。

檢察官根據鑑驗報告，認定手槍、子彈都有殺傷力，到場處理的員警證稱，當時由龔女主動拿出違禁品，陳男也在場被以現行犯帶回警局，認定陳男非法持有非制式手槍、子彈罪，依法起訴。