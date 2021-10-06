從《我愛黑澀會》出道的女星Albee（范乙霏），甜美外型下有著魔鬼身材，加上自然不做作個性，受到不少粉絲喜愛，近日她上節目暢聊過往性經驗，坦言年輕時曾有「雙方需求過大、太猴急」困擾，並分享大學時期和男友床戰時，被男友媽媽撞見的尷尬經歷。

Albee在節目《11點熱炒店》中透露，大學時期因為年紀輕、血氣方剛，某次她到男友家中吃飯時，兩人突然間「感覺來了、想要出發」，互相使個眼色就進房間了。

而他們因為太猴急，燈沒關、房門也沒鎖，就直接來了，沒想到男友媽媽似乎很想跟兩人分享在電視上看到的東西，沒敲門就直接打開門，那一瞬間男友媽媽立刻尖叫，「因為她看到我的正面，坐在她兒子身上」。

男友媽媽驚慌說「你們幹嘛不鎖門」，然後趕快把門關起來，Albee和男友也笑到無法進行下去，「那個當下很荒謬，我們都沒有穿衣服，是真的在進行中，媽媽跟我就是正面、兩個人四目交接。」最後2人想說穿好衣服出去，才發現男友媽已經離開現場了，超尷尬經歷讓眾人也驚呼連連。