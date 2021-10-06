東京奧運羽球男雙金牌李洋，羽球路上永不放棄的精神令人敬佩，他也將一路走來的奮鬥過程，化成勵志傳記《夢想前場：李洋》，將於10月22日正式出版，銷售版稅並全額捐助社團法人中華民國肯愛社會服務協會，期盼能幫助受憂鬱所苦的朋友。

《夢想前場：李洋》由李洋口述、裴凡強採訪撰文，記錄這位羽球好手的成長故事。從亞運銅牌到奧運金牌，看似成績斐然，但李洋最初的羽球路其實並不順遂，讓他自嘲：「記憶中小學羽球時光只有『輸球』與『練習』！」即使屢戰屢敗，李洋仍然展現從不輕言放棄的精神，以及毫不退縮的拚勁。

這本勵志傳記使用奧運場上李洋專注的神情、動態揮拍的瞬間做為封面，書中亦收錄許多首次曝光的珍貴畫面，李洋表示：「奧運時的照片真的拍得滿好的，每一場都是很關鍵的記憶。」

2020東京奧運，李洋和王齊麟一舉奪下羽球男雙項目金牌、一夕成名，但兩人一直保持謙虛的態度，李洋強調很感謝一路以來許多人給予的幫助與教導，「我認為我是個很幸運而且幸福的人」。此次出書李洋也希望以自身經歷鼓勵更多人，在艱辛時有堅持下去的動力，知道自己並不孤單。

《夢想前場：李洋》10月22日出版，10月7日起三民網路書店、博客來網路書店、momo購物網開放預購，博客來網路書店有獨家書衣款、momo購物網則獨家附贈限量簽名海報。

《夢想前場：李洋》一般版立體書封。（官方提供）

《夢想前場：李洋》博客來獨家限量書衣版。（官方提供）