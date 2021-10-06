克而瑞研究中心今公布統計數據顯示，今年以來已有華夏幸福、藍光發展、陽光100中國、泰禾集團、花樣年控股、新力控股集團、中國恒大等多家房產開發商出現流動性緊張問題。2021年違約債券不論數量還是金額，均遠超2020年同期水平，截至9月27日，今年房企累計違約債券達39檔，較2020年增長25檔，累計金額達467.5億人民幣（下同，約合台幣2025億元），同比增長159％。

中國房產商債務清償能力下降直接涉及債券市場，引發資本市場對地產債的擔憂。根據各公司發布的債務數據顯示，華夏幸福截至9月4日累計未能如期償還債務本息合計878.9億元，藍光發展至9月24日累計到期未能償還的債務本息金額合計215.07億元，泰禾截至7月30日已到期未歸還借款金額為436.93億元。

9月30日，新力控股公告，未能於相關到期日或之前就兩項境內融資安排於9月18日支付應付利息合共3874萬元；10月4日晚，花樣年公告稱，未能在10月4日如期支付2021年票據的剩餘本金約2.05億美元。

從融資規模來看，2021年三季房企的融資規模創2018年以來新低。數據顯示，今年前9個月100家典型房企的融資量為1兆919億元，同比下降21％。其中，第三季度的融資額為2872億元，同比下降38％，環比下降24％，融資額創2018年以來的最低水平。

2021年各個季度融資表現呈現直線下降趨勢。今年以來融資政策持續保持收緊，房企融資受限；與此同時，三條紅線進一步推動企業降槓桿，企業債務償還力度加大，部分房企動用自有現金償還到期債務，導致2021年上半年多數房企的籌資性現金流淨額呈負，新增融資額持續下降。

克而瑞預計，2021年四季度將維持當前的融資政策，同時在降槓桿主基調不變的情況下，大部分房企會更加謹慎投資，房企融資量或將持續維持低位。2021年四季度房企的整體到期債券為1082億元，同比減少7％，環比減少19％，雖償債壓力有所緩解，但仍屬於歷史較高位，同時2022年上半年房企到期債券3671億元，償債壓力持續。

當前房企債務違約問題頻發，雖然許多房企在三條紅線警戒下有較大進步，但仍有部分企業的「三條紅線」指標的優化是通過將顯性債務轉為隱性債務，房企實際債務的償還問題壓力仍在，未來仍應警惕該部分債務的償還風險。