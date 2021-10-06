7-11攜手多家品牌提供複合體驗。（7-11提供）

康是美首次結合「統一Cophi」頂級咖啡。（統一提供）

統一集團積極發展「生活品牌」，以「零售+體驗」為核心定位，打造首家全新「統一集團優質生活館」，今（6日）於高雄鳳山開幕，共有統一企業旗下7-11、康是美近百個品牌進駐，展演美麗、健康、餐飲、休閒、娛樂等創新整合體驗。

統一集團優質生活館整體設計，由統一集團美麗事業高秀玲董事長親自帶領規劃，符合多元消費體驗，店外設置OPEN!家族大型打卡牆，門市則有童趣十足的SNOOPY史努比場景，宛如置身主題樂園與百貨

氛圍。統一集團董事長羅智先也表示，單一型態的零售業，已不能完全滿足消費者，未來將視商圈需求拓展新店型。

7-11也是首次共同攜手星巴克、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21世紀風味館、聖德科斯等品牌提供複合體驗；另旗下「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，也是初次結合「巧克力冷藏櫃」，嚴選40多款歐洲巧克力。

至於康是美門市深耕市場，已達成400店嶄新里程碑，以「生活的店」為定位，為升級體驗，首次結合新品牌「統一Cophi」頂級咖啡，讓消費者則能以優質價格，品嘗職人嚴選的頂級藝伎咖啡。店內並規劃多樣化生活提案，包括設置統一暢銷15大品牌專區、引進超過5000品項的日本雜貨小物、棉織商品、居家收納，也結合國際名品香水、頂級美髮專區、各國進口零食等。

歡慶統一集團優質生活館首店開幕，7-11全台門市10月6日至7日，使用三大支付（icash2.0、icash pay、OPEN錢包）結帳，全店指定商品滿200元享85折。全台康是美10月6日至10月11日，消費不限金額85折，三大支付享10% OPEN POINT回饋，消費滿萬再抽柏金包。